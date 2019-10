This Is Us, la new entry Jennifer Morrison racconta il suo personaggio

Tra i volti nuovi della quarta stagione di This is us c'è Jennifer Morrison, che interpreta Cassidy, un ufficiale militare che soffre di disturbo da stress post traumatico e che torna a casa dal marito Ryan (Nick Wechsler) e dal figlio di nove anni in uno stato di alienazione e sofferenza.

L'attrice ha parlato della serie e della sua esperienza sul set con Entertainment Weekly.

"Volevo assolutamente farlo" ha raccontato parlando di come è nata l'idea della sua partecipazione. "Ho dovuto lottare per questo. Sono una fan della serie, sapevo che ci sarebbe stato un arco narrativo per una donna forte e che Dan Fogelman [il creatore della serie] stava facendo dei provini."

Il suo personaggio, un veterano che ha vissuto gli orrori della guerra, è frutto delle ricerche dei produttori e anche delle sue. "Ogni reparto ha fatto molte ricerche, il che è stato di grande aiuto. Non ero abituata ad avere così tante risorse. Gli scenografi hanno portato una tonnellata di materiale sulle attrezzature tattiche, e il reparto costumi ha fatto ricerche su quali uniformi puoi indossare, quando, come, perché."

Ciò che l'ha incuriosita di Cassidy, che l'ha spinta a voler esplorare il personaggio, è per Jennifer Morrison la sua vulnerabilità. "Le manca così tanto la sua famiglia, e si trova in un posto in cui ha bisogno di essere forte per tutto il tempo. Inizi a vedere sempre più aspetti di lei con l'avanzare degli episodi. Nelle pagine della sceneggiatura è una persona così piena, così completa, che è stato emozionante" ha continuato.

Nel primo episodio della quarta stagione di This is us, che si apre con un colpo di scena, Cassidy ferisce accidentalmente suo figlio, e suo marito le ordina di uscire di casa. "L'ultima cosa al mondo che vorrebbe mai fare è ferire suo figlio, ma in quel momento si sentiva completamente controllo, e non credo che ci sia qualcosa di più terrificante per un genitore di sentire che il figlio potrebbe non essere al sicuro con lui."

Recentemente anche il produttore esecutivo Isaac Aptaker ha parlato della quarta stagione di This is us.