This Is Us: uno dei personaggi principali esce di scena dopo il finale di stagione

A quanto pare il finale della terza stagione di This Is Us riserverà un twist non indifferente per tutti i fan dell'amata serie di Dan Fogelman. ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler sull'ultimo episodio della stagione dello show.

Melanie Liburd, che interpreta la cugina di Beth, Zoe, è stata introdotta nella serie nel finale della seconda stagione e promossa a regular in questa terza, conclusasi ieri. A quanto pare non farà più parte dello show, in quanto Zoe e Kevin (Justin Hartley) si separano nel finale a causa delle diverse opinioni circa l'avere dei figli insieme. Una scelta simile a quella di Alexandra Breckenridge, che interpreta l'amore della scuola di Kevin, Sophie. La Breckenridge iniziò la prima stagione da personaggio ricorrente per poi essere promossa a regular per la seconda stagione dello show. Dopo la rottura di Kevin e Sophie, quest'ultima non compare più come regular nella stagione 3. Proprio come lei la Liburd potrebbe comparire in futuro ma solo in quaità di guest star. Questo per dare un maggiore senso di chiusura tra il suo personaggio e Beth (Susan Kelechi Watson) e le sue figlie.

Kevin, a questo punto sarà legato a un nuovo interesse amoroso per la prossima stagione, a meno che non riconsideri il suo rapporto con Sophie, che tuttavia ormai è fidanzata. Nel flashforward che chiude la terza stagione si vede Kevin con suo figlio.

A questo punto non ci resta che attendere che la serie venga rinnovata per una quarta stagione dalla NBC. Quest'anno Fogelman ha diretto anche il film per il cinema La vita in un attimo, con Oscar Isaac, Olivia Wilde e Antonio Banderas.