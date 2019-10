This Is Us: il produttore esecutivo ci parla delle differenze della quarta stagione

Dopo aver visto il trailer di This Is Us, serie TV prodotta da NBC, sono in molti ad avere ancora domanda su quello che accadrà nelle puntate inedite dello show. Isaac Aptaker, produttore esecutivo, rivela le sfide maggiori che gli interpreti dovranno superare.

Rispondendo alle domande dei colleghi di Entertainment Weekly riguardo i cambiamenti maggiori della quarta stagione, Isaac afferma: "In questa stagione abbiamo avuto una serie di nuovi scrittori, e per rimettersi in pari hanno iniziato a guardare tutti gli episodi della serie, mentre facevano questo uno degli sceneggiatori ha fatto notare come sembrano molto più adulti i 3 protagonisti rispetto alla prima stagione. Così abbiamo rivisto delle puntate vecchie di This Is Us, e in effetti non ce ne eravamo mai accorti, perché è un processo graduale, e questo ci ha portato a creare dei salti temporali nello show, per esempio ad un certo punto vediamo Mandy mettere della crema solare su Kevin, interpretato da Parker e all'inizio è indifferente, invece nella linea temporale attuale blocca subito la madre, dicendole che schifo siamo in pubblico. Ci ricordiamo tutti di quando pensavamo che i nostri genitori fossero infallibili e i tuoi supereroi e di quando invece cambia tutto e non vuoi che la gente ti veda con loro".

Sembra quindi che lo show stia per diventare molto più complicato. Nel frattempo la canzone di Blake Stadnik di This Is Us è nella Top 20 di iTunes, ottimo risultato che sorpreso un po' tutti.