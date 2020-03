This Is Us: i produttori anticipano i dettagli sulla terapia di Randall

Nelle scorse settimane è andato in onda negli Stati Uniti la puntata 4x15 di This Is Us, di cui sono stati anticipati i dettagli dai produttori Elizabeth Berger e Isaac Aptaker durante una recente intervista con Entertainment Weekly.

In particolare, la Berger ha commentato la scelta di Randall (Sterling K. Brown) di andare in terapia: "Penso che per la maggior parte delle persone andare in terapia significhi districare una complessa e complicata rete, ed è quello che vedremo con l'esperienza di Randall - specialmente quando si tratta di sua madre - sono sentimenti davvero contrastanti, perché è in gioco una forte sentimento di devozione, amore e il volontà di fare qualsiasi cosa per lei. Ma allo stesso tempo, qualcuno deve pagare per ciò che ha passato quando era giovane. Queste sensazioni fanno parte di lui da molto tempo ormai, perciò dovrà approfondire questo aspetto ancora più a fondo."

In aggiunta, Aptaker ha rivelato il ritorno di un volto noto dello show: "Sta per arrivare un episodio incentrato sulla terapia che esplorerà davvero a fondo la psicologia di Randall, in una maniere molto interessante. Tornerà Pam, che tutti hanno apprezzato, e siamo entusiasti di averla con noi ancora per un po'. Non voglio svelare troppo, ma vi anticipo che inizierà a sondare la psicologia di Randall. Si tratta di uno degli episodi più concettuali che abbiamo realizzato in questo show.

Per quanto riguarda la programmazione negli Stati Uniti (su NBC), questa sere andrà in onda l'episodio 4x16 intitolato "New York, New York, New York". Vi ricordiamo che la quinta stagione della serie, che comprende nel cast anche Dave Annable, ha visto il debutto alla regia di Milo Ventimiglia.