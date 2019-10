This is Us: i produttori parlano dei colpi di scena della quarta stagione

Abbiamo letto delle aggiunte al cast di This is Us, adesso i produttori esecutivi Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno deciso di approfondire gli avvenimenti più importanti che vedremo nel corso delle puntate della quarta stagione della serie TV.

Ecco cosa rivelano ai microfoni di Entertainment Weekly riguardo le azioni di Kevin e la sua decisione improvvisa di sposarsi con Sophie: "Sapevamo fin dall'inizio, da quando abbiamo introdotto Alex Breckenridge nella prima stagione, che Kevin si sarebbe sposato giovane, molto giovane. Quindi non vedevamo l'ora che la serie raggiungesse il punto in cui potevamo stupire tutti con questa notizia. La tragica perdita del padre ha sconvolto i piani di tutti e ognuno dei tre ha reagito in modo diverso. Kevin aveva bisogno di stabilità e ha capito che l'avrebbe avuta solo con Sophie".

Inoltre parlano di come Rebecca ha reagito alla notizia, che sicuramente porterà ad un cambiamento del suo rapporto con Kate e Kevin: "Si decisamente è rimasta shockata, vedremo di più la prossima settimana e non vediamo l'ora. Si ritroveranno tutti e ognuno avrà la sua occasione per dire la sua su questo evento".

Le puntate future saranno quindi molto importanti, mentre aspettiamo di conoscere come si evolverà la situazione ecco un'intervista ad una new entry del cast di This is Us.