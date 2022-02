This Is Us pronto a diventare un film, lo showrunner: 'Potrei farlo, NBC mi implora'

Manca poco alla conclusione di This Is Us, il family drama creato da Dan Fogelman e pensato fin dall'inizio per chiudersi con una sesta e ultima stagione, senza alcun passo indietro. Tuttavia, lo sceneggiatore ha ipotizzato di continuare con un film che vada a coronare la serie ma racconti altre storie.

Per i più accaniti fan della serie incentrata sulla famiglia Pearson, non si dovrà attendere ancora molto per la sesta e ultima stagione di This Is Us che andrà a chiudere definitivamente tutti gli archi narrativi dei suoi protagonisti. In onda su NBC dal 2016, i tre archi temporali lungo cui tutta la serie è sviluppata ci hanno accompagnato con ben 18 episodi a stagione – anche l’ultima avrà lo stesso numero di puntate – e sortendo un grande successo di pubblico e critica. Sarà anche per questo che in molti piangono la dipartita della serie e per cui potrebbero invece fare salti di gioia nell’ottica di un nuovo adattamento del titolo su grande schermo.

Fogelman in persona ha parlato di questa possibilità durante lo Scripted Press Day organizzato da NBC nella giornata di ieri, la canonica conferenza stampa dedicata alle domande dei giornalisti. Uno in particolare gli ha chiesto se avesse mai pensato a trasformare la serie in un film, al che Fogelman ha risposto: "Non dico di no a niente. Sono molto consapevole che una crisi di mezza età è dietro l'angolo per me e che qualunque cosa farò dopo, lo odierò rispetto allo show e al calibro di questi attori”. Nonostante le parole dure, Fogelman ha spiegato il perché di questa reticenza, ma ha anche ammesso che la possibilità di un seguito su grande schermo è paventata da molti nel network.

“Non è perché non abbiamo più storie da raccontare, ma perché abbiamo pianificato che andasse esattamente in questo modo. Siamo su un percorso di cinque anni e improvvisamente girare e aggiungere altro perché non vogliamo che finisca non sarebbe del tutto responsabile per lo spettacolo e per ciò che abbiamo pianificato. Questo non vuol dire che non si possa fare, semplicemente inizierebbe a diventare qualcos'altro. Non so cosa potrebbe affrontare. Entro la fine di questa stagione, penso che avremo finito di raccontare la storia completa. Quindi non sarebbe mai uno di quei film sequel in cui si scopre, che so, che Jack è sopravvissuto all'incendio o qualcosa del genere”.

Insieme a Fogelman, al panel erano presenti le molte star che di recente hanno pianto l’addio a This Is Us ed espresso il loro entusiasmo per il ritorno su schermo che avverrà il 24 maggio: fra questi Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Justin Hartley e Jon Huertas. Considerando l’interesse del cast ma soprattutto del network, oltre alle parole di Fogelman che non suonano come una completa smentita (anzi), la luce verde per il progetto potrebbe essere dietro l’angolo: "Il presidente della NBC mi sta letteralmente tempestando di messaggi: 'Sì al film!'”. Voi lo vorreste o trovate giusto lo stop autoimposto da Fogelman? Ditecelo nei commenti!