This Is Us: ecco quando uscirà la sesta stagione della serie con Milo Ventimiglia

La NBC ha comunicato ufficialmente quando esordirà sul piccolo schermo la sesta e ultima stagione di This Is Us, serie di Dan Fogelman che vede protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore nei panni di Jack e Rebecca. Con questa sesta stagione si chiuderà ufficialmente una delle serie più viste e apprezzate degli ultimi anni su network tradizionale.

Secondo quanto comunicato da NBC, gli spettatori appassionati si prepareranno a dire addio alla famiglia Pearson a partire dal 4 gennaio 2022, data in cui avrà inizio la messa in onda della sesta e ultima stagione di This Is Us, che conterà in totale solamente 18 episodi.

Lo show è stato in pausa per parecchio tempo, dato che l'episodio finale della quinta stagione è andato in onda nel maggio di quest'anno e che quindi dalla nuova stagione saranno trascorsi ormai ben nove mesi. Il finale di This Is Us era stato molto controverso e aveva lasciato gli spettatori con un twist inaspettato e i fan con ulteriori domande a cui dare finalmente risposta.

A quanto pare l'ultima stagione di This Is Us sarà la più drammatica finora e i nuovi episodi andranno in onda su NBC per la maggior parte del tempo senza interruzioni pubblicitarie che ne minino la portata drammatica. Parlando con Deadline, la presidente di NBC Frances Berwick aveva spiegato: "Sappiamo già che dire addio ai Pearson sarà dura, quindi quello che volevamo fare è onorare i fan e fare in modo che si sentano più vicini ai personaggi con una stagione quanto più possibile senza interruzioni".

Stando alle parole di Milo Ventimiglia, la sesta stagione ci mostrerà gli stessi periodi tempo che abbiamo visto anche nel finale di quella precedente, ma anche "un futuro molto più lontano, nel quale i figli di Randall e Beth saranno degli adulti", aggiungendo anche che "i nostri personaggi e i nostri attori hanno davvero del materiale estremamente succoso su cui lavorare per questa stagione".