This Is Us, nella quarta stagione Tim Matheson sarà il padre di Mandy Moore

Tim Matheson, tra i protagonisti del film cult Animal House, interpreterà il padre di Rebecca (Mandy Moore) nella quarta stagione della serie NBC This Is Us, a quanto ha rivelato una fonte ben informata a The Wrap. A quanto pare il suo sarà un ruolo ricorrente.

La madre di Rebecca è interpretata da Elizabeth Perkins, mentre il pubblico non ha ancora conosciuto suo padre, Dave. In un'intervista rilasciata lo scorso mese a The Wrap, Mandy Moore aveva affermato che Jack (Milo Ventimiglia) avrebbe incontrato i genitori di Rebecca nella quarta stagione di This Is Us. Ha anche aggiunto che l'incontro con Dave, in particolare, sarebbe stato molto significativo.

"Nella prima stagione abbiamo visto che avevano un matrimonio da tribunale e ne abbiamo visto la fine, ma anche io sono curiosa di sapere come ci sono arrivati", ha detto l'attrice. "Sono davvero interessata, ad esempio, a come si sono conosciuti e corteggiati, come si ritrovano coinvolti in un fidanzamento e poi in un matrimonio, e ritengo che sia il momento giusto per esplorare tutto questo. So che inizieremo ad approfondire quel periodo di tempo, in particolare quando Jack e Rebecca torneranno a Pittsburgh dal loro viaggio in California. E lui incontrerà i miei genitori, e in particolare mio padre ha un ruolo sempre più importante nella nostra relazione andando avanti."

Mandy Moore ha parlato recentemente di Rebecca come di un personaggio che viaggia nel tempo. Se non l'hai ancora visto, dai un'occhiata al trailer della stagione 4 di This Is Us.