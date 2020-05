This is Us, la serie arriverà sulla RAI con un remake italiano!

Dopo Tutto può succedere, adattamento italiano della serie tv americana Parenthood, Rai e Cattleya ci riprovano: è in arrivo infatti il remake di This is us, fortunata serie PBS trasmessa in Italia su Fox e disponibile in streaming sul catalogo Amazon Prime Video, giunta alla sua quarta stagione.

Lo ha annunciato lo stesso Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, in un'intervista a Deadline, nel corso della quale ha rivelato anche che la quinta stagione di Gomorra sarà l'ultima.

La nuova fiction non ha ancora un titolo (quello provvisorio è Noi), e le riprese potrebbero iniziare già negli ultimi mesi del 2020, anche se in questo momento la pandemia di Coronavirus rende ovviamente un'incognita qualsiasi ipotesi di un piano di produzione.

This is us, in onda negli Stati Uniti dal 2016, è una serie drammatica caratterizzata da un originale intreccio narrativo, che si svolge lungo piani temporali diversi ed è incentrata sulle vicende della famiglia Pearson. Il finale della quarta stagione è stato trasmesso lo scorso marzo, ma la serie è stata già rinnovata per la quinta e la sesta stagione. Fanno parte del cast, tra gli altri, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Ron Cephas Jones, Chrissy Metz e Chris Sullivan.

This is us è stata più volte nominata agli Emmy e ai Golden Globe, e l'attore Sterling K. Brown è stato premiato con l'Emmy come miglior protagonista in una serie drammatica.