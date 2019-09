This Is Us, lo showrunner spiega il colpo di scena che apre la stagione 4

Come ben sanno i fan, This Is Us è una serie che ama giocare col tempo, fatta di continui salti su piani differenti, flashback e flash forward. Il primo episodio della quarta stagione non ha fatto eccezione, sorprendendo e disorientando il pubblico con un colpo di scena.

In una delle sottotrame della premiere, infatti, poco alla volta si scopre che il giovane cieco che ne è il protagonista è Jack, il figlio di Kate e Toby Damon, in una serie di flash forward. Jack - che deve il nome al padre di Kate - incontra la cameriera Lucy in una tavola calda e tra i due scocca subito un'intesa, quando cominciano a parlare delle rispettive vite e il ragazzo rivela di essere un musicista. La puntata segue poi la loro relazione, con Jack che diventa una rockstar di successo e Lucy apre il suo ristorante.

Successivamente, al giorno d'oggi, Kate (Chrissy Metz) e Toby (Chris Sullivan) ricevono la notizia che il loro bambino - nato prematuro - non risponde agli indizi visivi e che probabilmente non avrebbe recuperato la vista. In un altro salto temporale, poi, Jack cammina lungo un corridoio buio, per poi emergere su un palco con uno speaker che annuncia: "Signore e signori, Jack Damon!"

Parlando di questa rivelazione, lo showrunner di This Is Us Dan Fogelman ha dichiarato a Entertainment Weekly che "tutto è possibile" quando si tratta dei flash forward sulla vita di Jack.

"Abbiamo piani per il futuro e per quello che chiamiamo il futuro più profondo" ha detto. "Sarà una continuazione di dove siamo stati con Jack, ma senza saltare nel 2300 o cose del genere" ha aggiunto, escludendo quindi scenari fantascientifici come "macchine volanti o un mondo senz'acqua".

Dan Fogelman ha parlato poi dell'impatto di un figlio cieco sulla relazione tra Kate e Toby. "È una storia gigantesca. Crescere un bambino è un processo complicato, e crescere un bambino cieco comporta ulteriori sfide. Ovviamente, avere un neonato - con o senza vista - è un momento difficile per tutti i giovani genitori."

Guarda il trailer della nuova stagione di This Is Us. Nella stagione 4, Tim Matheson sarà il padre di Mandy Moore.