This Is Us 5, in arrivo un colpo di scena che influenzerà quasi tutti i protagonisti

Justin Hartley, interprete di Kevin Pearson in This Is Us, ha anticipato degli importanti dettagli sulla seconda parte della quinta stagione della serie drama NBC durante una recente intervista con TV Line.

Senza svelare troppi dettagli, l'attore ha infatti rivelato che nel corso dei prossimi episodi assisteremo ad un grosso colpo di scena che avrà delle forti ripercussioni su gran parte dei personaggi principali. "Ci sarà un momento di grande importanza che cambierà il corso delle relazioni di tutti quanti", ha spiegato. "Voglio dire, sto cercando di pensare a qualcuno che non ne verrà influenzato. Randall, Kate e Kevin di sicuro, persino la mamma e Miguel. Ci sono delle cose interessanti in arrivo. Jack è forse l'unico su cui non avrà effetto - perché è morto."

Hartley ha continuato dicendo che si tratterà di "un momento stressante, pieno di tensione, ma anche un momento di riflessioni, eroi e famiglia. Se kevin avesse intenzione di dipingere uno dei suoi orribili dipinti, le ispirazioni sarebbero l'eroe e la famiglia, e solo a seguire l'onore e quel genere di cose. Ne vedrete delle belle."

Negli Stati Uniti la stagione 5 di This Is Us prosegue questa notte, 5 gennaio, con l'uscita del quinto episodio intitolato "A Long Road Home". Ricordiamo che in Italia la serie va in onda sul canale Fox di Sky.

