This Is Us, la stagione 6 sarà l'ultima per la serie con Mandy Moore e Milo Ventimiglia

Fan di This Is Us, preparatevi per piangere un'ultima volta (rewatch esclusi): la serie tv di NBC con protagonisti Mandy Moore e Milo Ventimiglia si concluderà infatti con la sesta stagione.

Probabilmente per molti non sarà una sorpresa, visto che già in precedenza Dan Fogelman aveva dato a intendere che difficilmente si sarebbe andati oltre un certo numero di stagioni con This Is Us, e dopo il rinnovo multiplo che l'aveva fatto arrivare a quota 6 stagioni, alcune fonti davano già per scontato che quello sarebbe stato il limite massimo per lo show di NBC.

Tuttavia ora la notizia sembrerebbe ufficiale, seppur ancora da annunciare formalmente: come segnala l'Hollywood Reporter, infatti, questo venerdì il network NBC dovrebbe comunicare la conclusione di This Is Us per la stagione televisiva 2021-22.

Questo permetterebbe alla serie di arrivare se non proprio al numero esatto (non sappiamo ancora di quanti episodi sarà composta la nuova stagione), almeno intorno al centinaio di episodi, considerando anche il fatto che la quinta stagione di This Is Us sarà più breve.

Staremo a vedere dunque quando arriverà l'annuncio formale della conclusione dello show. Nel frattempo, il pubblico italiano potrà sempre provare a consolarsi con il remake di This Is Us targato RAI.