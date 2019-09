This is us: ecco il trailer della quarta stagione della serie NBC

La quarta stagione di This is Us è in arrivo forte del rinnovo di tre stagioni da parte della NBC, che ora ha pubblicato il trailer che ci dà qualche anticipazione sulle nuove vicende della famiglia Pearson.

"È così strano, no? Quando all'improvviso, un completo estraneo diventa una grande parte della tua vita?" Comincia così il trailer che potete vedere in cima all'articolo. A pronunciare queste parole è la Rebecca degli anni 70, in macchina con Jack (Milo Ventimiglia). In seguito diamo un'occhiata ai nuovi volti che entreranno a far parte del drama creato da Dan Fogelman. "È davvero terrificante, sai? Come un semplice incontro con una persona che non hai mai visto prima può cambiare tutto", conclude il personaggio interpretato da Mandy Moore.



Tra le new-entry inquadrate, possiamo notare Asante Blackk e Marsha Stephanie Blake, entrambe in When They See Us, Omar Epps (Dr. House), Timothy Omundson ( Psych) e persino il regista M. Night Shyamalan.

Infine, vediamo anche Jennifer Morrison, che stando ai rumor dovrebbe avere un ruolo rilevante in This is Us. Dalle immagini, sembra che il suo personaggio faccia parte dell'esercito, ma al momento non ci è dato sapere di più. Fogelman ha confermato, però, che la stagione partirà in modo intenso.



Molte delle risposte però arriveranno a partire dal 24 settembre, giorno della premiere dello show, che per l'occasione sarà un episodio dalla durata estesa.