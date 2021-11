This Is Us, il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione

E' stato diffuso il commovente trailer ufficiale della sesta stagione di This Is Us, che metterà la parola fine al celebre family drama della NBC con Milo Ventimiglia e Mandy Moore nei panni di Jack e Rebecca Pearson.

Nel promo, vediamo un'anziana Rebecca che cerca di fare i conti con il lento declino del suo stato mentale e la perdita dei ricordi più preziosi: "Sto perdendo la mia memoria. A volte penso a quale sarà il mio ultimo ricordo prima che la candela si spenga del tutto", è questa la frase che introduce una carrellata di ricordi della famiglia Pearson.

Tra le immagini rivediamo anche quelle che coincidono con le prime foto dal set di This Is Us 6, mentre in sottofondo sentiamo Kate (interpretata da Chrissy Metz) cantare "Time After Time". A seguire, vediamo alcuni brevi frammenti della stagione conclusiva di This Is Us, come il 41esimo compleanno dei "Big Three" e i vari flashback dei tre fratelli da piccoli.

La sesta e ultima stagione di This Is Us debutterà sulla NBC il 4 gennaio 2022: è stato reso noto che il network ha deciso di mandare in onda gli episodi del celebre family drama senza interruzioni pubblicitarie, per non intaccarne la drammaticità: "Sappiamo già che dire addio ai Pearson sarà dura" aveva dichiarato la presidente di NBC, Frances Berwick "Vogliamo onorare i fan e fare in modo che si sentano più vicini ai personaggi con una stagione quanto più possibile senza interruzioni".

Nel frattempo, in Italia si sta lavorando a un remake di This Is Us: la serie, prodotta da Cattleya e RaiFiction si intitolerà "Noi" e vedrà protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca, mentre i tre figli Claudio, Caterina e Daniele saranno rispettivamente interpretati da Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone.