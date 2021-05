This is Us, l'ultima stagione della serie NBC non arriverà prima del 2022

È solo di qualche giorno fa la notizia che This Is Us finirà con la sua sesta stagione e ora la NBC ha fatto sapere che non farà debuttare l’ultima stagione dello show questo autunno bensì arriverà a metà stagione nella sua programmazione televisiva 2021-22.

Scoprire che la sesta stagione sarà l’ultima forse non è stata una sorpresa per i fan, visto che il creatore della serie Dan Fogelman ha affermato da anni che il suo piano per lo spettacolo era un arco di sei stagioni.

Ora che la NBC ha indicato quando potremmo guardare gli ultimi episodi, ci ha fornito anche una buona ragione per l’attesa.

"A proposito di assenze notevoli in autunno, 'This Is Us' andrà in onda a metà stagione per la prima volta durante la sua straordinaria corsa", ha detto Frances Berwick, presidente delle reti di intrattenimento di NBCUniversal Television and Streaming, durante la conferenza stampa della NBC discutendo il programma autunnale.

“Ancora lo show drammatico numero uno in televisione, This Is Us è stato ovviamente uno dei preferiti dai fan sin dal suo primo episodio. E sappiamo che dire addio ai Pearsons sarà già abbastanza difficile. Quindi quello che volevamo fare era onorare i fan e dargli una corsa ininterrotta, il che è possibile solo a metà stagione."



L'attesa quindi è pensata per darci la migliore esperienza possibile con una delle serie più amate degli ultimi anni.

Susan Rovner, presidente dei contenuti di intrattenimento di NBCU Television e Streaming, ha aggiunto che la sesta e ultima stagione di This Is Us sarà composta dai suoi soliti 18 episodi, poiché la quinta stagione attualmente in onda è stata ridotta a 16 episodi a causa della pandemia.

“Saranno 18 episodi. Non so esattamente quando inizierà Dan ma l'idea sarà, ancora una volta, onorare i fan. Ovviamente, a causa del COVID quest'anno, la produzione è stata ad intermittenza. E vogliamo assicurarci che i fan abbiano la migliore esperienza visiva possibile. Mettendo la serie a metà stagione, avrà il minor numero di interruzioni possibili. Penso che sarà un grande evento per i fan per godersi questo spettacolo incredibile" ha detto Rovner.

Il finale della quinta stagione di This is Us andrà in onda il 25 maggio sulla NBC, che cosa ne pensate di questa scelta del Network? Fatecelo sapere nei commenti!