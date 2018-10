This Is Us: Yetide Badaki raggiunge il cast per la terza stagione!

Yetide Badaki si aggiunge al cast dei nuovi episodi di This Is Us. La premiere della nuova stagione è andata in onda il 25 settembre su NBC e l'attrice interpreta un'immigrata nigeriana, Chichi, che William (Ron Cephas Jones) ha conosciuto anni prima, quando si è trasferita nel suo palazzo.

La ragazza compare nel presente quando Randall (Sterling K. Brown) la incontra in un centro ricreativo nei pressi del vecchio edificio di William, a Philadelphia.



Yetide Badaki è celebre al grande pubblico per la sua interpretazione di Bilquis in American Gods. Ha anche fatto delle brevi apparizioni in Lost, Criminal Minds, NCIS: New Orleans, Masters Of Sex.



Tra gli altri attori che si aggiungono al set nella terza stagione troviamo Jane Kaczmarek (Malcolm) che interpreta una professoressa universitaria, Michael Angarano (I'm Dying Up Here) che interpreta il fratello di Jack e Rob Morgan (Daredevil) che prende le parti di un consigliere comunale.



I nuovi episodi di This Is Us non hanno ancora una data d'uscita ufficiale per l'Italia. La premiere della nuova stagione è andata bene negli USA, raggiungendo 10,5 milioni di spettatori. Lo show nella sua storia ha collezionato diverse nomine a premi importanti quali il Golden Globe Awards e il Critic Choice Awards, oltre ad essere stato scelto come Top Television Program dall'American Film Istitute.