This Town, di cosa parla la nuova serie tv del creatore di Peaky Blinders?

È stata annunciata This Town, la nuova serie ideata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, una delle serie britanniche più famose dell’interno panorama televisivo. Ma di cosa parla This Town?

La sinossi ufficiale BBC recita: “La serie segue una famiglia allargata e quattro giovani che vengono coinvolti nel mondo dello ska e della two-tone music”. La serie, ambientata nell’era di Margaret Thatcher come primo ministro del Regno unito, e in particolare a Birmingham, sembra voler unire la forte atmosfera di disagio sociale provata in quel periodo e in particolare in determinate zone del paese, con il racconto della scena musicale underground anni 80, due temi che spesso si incrociano. La stessa BBC ha insistito nel definire la musica “centrale all’interno della serie”.

This Town è prodotto da Kudos e Nebulastar e coprodotto dai Mercury Studios di Universal Music Group che si occuperanno della colonna sonora. Il co-presidente dei Mercury Studios Marc Robinson ha dichiarato alla BBC: "Siamo entusiasti di poter coinvolgere creativamente gli artisti e di contribuire a raccontare la storia attraverso registrazioni nuove e originali".

La serie sarà diretta da Paul Whittington, e faranno parte del cast Levi Brown, Jordan Bolger, Ben Rose e Eve Austin come protagonisti, accompagnati da Michelle Dockery e David Dawson.

Ma non c’è solo This Town per lo showrunner, infatti Steven Knight sostituirà Damon Lindelof per la sceneggiatura del prossimo film di Star Wars.