This Town, primo sguardo alla nuova serie del creatore di Peaky Blinders

Dopo il successo di Peaky Blinders, Steven Knight ci riprova e arriva in televisione con This Town drama con protagonista Michelle Dockery ( già apprezzata in Downton Abbey e Anatomia di uno scandalo), David Dawson (My Policeman), Levi Brown: le prime immagini anticipano un ambiente decisamente underground.

La serie TV, composta da sei episodi, segue i passi verso il mondo degli adulti di una band composta da quattro giovani cresciuti in un contesto di violenza, ma attratti dal mondo dello ska e della musica 2 Tone concentrandosi sull'emergere del genio creativo anche in ambienti meno stimolanti: lo show è ambientato nel 1981.

This Town segna il ritorno in BBC di Steven Knight: quest'ultimo ha scritto e prodotto la nuova serie di formazione mentre la regia è stata affidata a Paul Whittington. Karen Wilson, Martin Haines e Katie McAleese per Kudos e Jo McClellan per la BBC sono i produttori esecutivi. Ma quando debutterà This Town? Al momento non è stata ancora resa nota una data per la premiere di This Town ma pare che la serie TV arriverà entro la fine del 2023.

Ma cos'altro bolle in pentola per Steven Knight? Pare che la sceneggiatura del film di Peaky Blinders sarà pronta a breve e che il lungometraggio non sarà la fine della storia per l'amatissimo Thomas Shelby.