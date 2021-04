This Us 5, la quinta stagione sarà più breve: ecco quando andrà in onda il season finale

Li abbiamo ritrovati da poco, ma dovremo salutarli prima del previsto: stiamo parlando dei Pearson, che per questa quinta stagione di This Is Us vedremo sullo schermo per una quantità minore di episodi. Scopriamo esattamente quanti.

La quinta stagione di This Is Us avrà infatti solo 16 episodi invece dei 18 ordinati inizialmente.

Lo show con protagonisti Mandy Moore e Milo Ventimiglia, attualmente fermo all'episodio 13, tornerà il 13 maggio sulle televisioni americane, ma stando a quanto trasparso da un recente promo (e confermato successivamente da NBC), sarebbero rimasti solo 3 episodi prima della conclusione della stagione. Questo vuol dire che il season finale andrà ora in onda il 25 maggio.

La causa di questa riduzione va riscontrata, come in molti altri casi, nella pandemia globale nota come COVID-19, che ha reso particolarmente imprevedibile il calendario delle riprese. Si è partiti con un rinvio della quinta stagione, e solo 4 episodi trasmessi lo scorso autunno, e ora ci troviamo davanti a una pausa di quattro settimane, fino al prossimo mese.

Al momento non è ancora confermato se con la sesta stagione si recupereranno gli episodi mancanti per compensare la riduzione.

Vi terremo informati su ulteriori aggiornamenti.

Intanto, vi ricordiamo che la Rai è attualmente al lavoro su un remake italiano di This Is Us.