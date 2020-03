Thomas Doherty e altri tre attori nel cast del reboot di Gossip Girl di HBO Max

Il reboot di Gossip Girl avanza con i casting e aggiunge altri quattro attori alle sue fila: Thomas Doherty (Descendants 2, Legacies), Tavi Gevinson (Neo Yokio, Non Dico Altro), Adam Chanler-Berat (Delivery Man, It Could Be Worse) e Zión Moreno (K-12).

Dopo l'aggiunta di Emily Alyn Lind e altri quattro attori al cast del reboot di Gossip Girl, annunciati solo la scorsa settimana, lo show di HBO Max comunica i nomi di quattro nuovi giovani talenti che andranno a far loro compagnia.

Questa volta non abbiamo le descrizioni dei personaggi che interpretaranno, ma i ragazzi faranno parte della nuova élite newyorchese le cui vite ci verranno raccontate ancora una volta dalla voce narrante di Kristen Bell.

Ambientato a otto anni di distanza dalla serie originale, il novello Gossip Girl esplorerà ancora più a fondo l'influenza e le conseguenze degli avanzamenti teconologici, soprattutto a livello sociale, nell'esclusivo circolo dell'Upper East Side.

Vedremo chi tra i nuovi personaggi saprà rubare il ruolo d Queen B(ee) a Blair Waldorf, o quello del ragazzo solitario a Dan Humphrey, o del ricco e scapestrato Chuck Bass.

E chissà che magari alla Warner non riescano a far fare una comparsata anche a qualcuno dei vecchi abitanti di Manhattan...

Noi teniamo le dita incrociate. xoxo, E.