Thomas Jane vorrebbe dirigere Jon Bernthal nei panni di The Punisher

Era il 2004 quando Thomas Jane ha interpretato Frank Castle sul grande schermo in The Punisher. Il film non ha ottenuto un grande successo, ma la performance di Jane è stata apprezzata dai fan. Ora Jane è un regista e vorrebbe dirigere Jon Bernthal nei panni del personaggio che hanno condiviso: Frank Castle.

Non ci sorprendere sapere che Jane è ancora molto legato a Castle, di cui ha anche ripreso il ruolo in un cortometraggio non ufficiale che ha co-creato nel 2012 dal titolo Dirty Laundry.

In un’intervista a ComicBook l’attore ha parlato del suo debutto alla regia televisiva nella quinta stagione di The Expanse e se fosse disposto a tornare nel personaggio di Frank Castle, se si presentasse l'opportunità.

"Sarebbe una cosa da fan", ha affermato Jane parlando di riprendere il ruolo. "Se i fan mi volessero davvero indietro, e potessimo trovare una sceneggiatura. Vedi, penso che The Punisher, e il motivo per cui ho fatto il cortometraggio, era che non è stato completamente risolto in un modo che onora pienamente il personaggio in un film. E adoro quello che ha fatto Bernthal su Netflix. Penso che sia un grandissimo Punitore. In effetti, mi piacerebbe dirigere The Punisher con Jon Bernthal protagonista, perché è un grande attore” ha detto Jane.



"Non potevamo fare un film oscuro quando abbiamo girato Punisher nel 2004. Non potevamo diventare così oscuri perché le persone non si erano fidate, dal lato della produzione, che i fan sarebbero stati interessati a quello. Ma ora abbiamo spettacoli come The Boys e, ovviamente, Il Cavaliere Oscuro che sono usciti dopo The Punisher, dove penso che i produttori e gli studi siano ora consapevoli che c'è un vero pubblico per quell'oscurità. E mi piacerebbe farlo" ha concluso l'attore.



Jon Bernthal si è già detto favorevole a tornare nei panni di The Punisher e voi che cosa ne pensate di questo possibile scenario? Fatecelo sapere nei commenti!