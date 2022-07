Thor: Love and Thunder anticipa uno spinoff su Valkyrie? Risponde Tessa Thompson!

Non era raro, soprattutto di fronte alla possibile conclusione della saga principale, che personaggi di contorni rispetto a un eroe storico del MCU guadagnino i propri spinoff perlopiù su piccolo schermo. Dopo quanto visto in Thor: Love and Thunder, stavolta potrebbe toccare a Valkyrie. Ne parla Tessa Thompson!

Il quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono, secondo a contare sulla direzione eccentrica di Taika Waititi, è nelle sale di tutto il mondo, comprese quelle statunitensi, dove è arrivato con due giorni di ritardo rispetto all’Italia e sta bruciando ora il suo primo weekend di debutto. Purtroppo, un po’ come il precedente Ragnarok, moltissimi fan lo stanno bocciando nonostante le ottime premesse di Thor Love and Thunder, il che potrebbe portare alla decisione – certo radicale e non ancora pronosticabile – di concentrare Waititi su altri progetti Disney. In entrambi i casi, che si tratti di diaspora o di successo, altri personaggi del franchise potrebbero staccarsi e dare vita a spettacoli satelliti.

Da un lato, uno dei più interessanti (anche se potrebbe assumere un livello quasi “ordinario” rispetto a un super come protagonista) potrebbe essere un prequel su Jane Foster in grado di approfondire tutto quanto avvenuto negli ultimi anni di MCU in cui non abbiamo visto il personaggio. Dall’altro, persino un personaggio di contorno come Lady Sif auspica a uno spinoff serial nel MCU tutto per sé. A questo punto, la soluzione potrebbe essere nel mezzo e Valkyrie potrebbe meritarlo più di tutti, ora che è diventata la sovrana di New Asgard e che, però, quest’ultimo film non ha ancora affrontato del tutto il tema (promesso e ripromesso) della sua sessualità.

In una nuova intervista sostenuta con Extra per promuovere il film, a Tessa Thompson è stato chiesto se non si stia esplorando l’idea di uno spinoff a lei dedicato, nelle script rooms dei Marvel Studios. L’attrice, a questo punto, ha offerto una risposta che potrebbe deludere ma che ha il sapore di buon auspicio: "Al momento, non lo so. Però adoro interpretare il personaggio, quindi ogni volta che ho la possibilità di impersonare Valkyrie in qualsiasi forma, serie o film, sono felice di farlo”. Voi lo vorreste uno spinoff tutto per lei? Credete che in quel caso, Taika Waititi si troverebbe più a suo agio con il linguaggio della serialità e la libertà concessa negli show su Disney+? Ditecelo nei commenti!