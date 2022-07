Thor Love and Thunder: Jaimie Alexander ci porta dietro le quinte con una nuova foto!

Love and Thunder è al cinema da quasi un mese, e tutti già parlano del futuro della saga di Thor, che potrebbe portare sul grande schermo diverse storie dai fumetti. Nel frattempo una delle grandi sorprese dell'ultimo film, l'interprete di Lady Sif Jaimie Alexander, ci porta dietro le quinte del quarto capitolo con delle foto.

Negli scatti, che troverete in fondo all'articolo, Alexander condivide due foto dietro le quinte dei suoi capelli, trucco e costumi per la scena, facendo i complimenti al team responsabile di tutto ciò nella didascalia del post. Come i fan più accaniti avranno notato, infatti, nella pellicola Sif indossa una versione incredibilmente accurata della sua armatura rossa e grigia dei fumetti.

Si tratta dunque del costume più accurato che abbiamo visto addosso al personaggio sin dal suo esordio nel MCU. Nelle apparizioni precedenti, infatti, Sif aveva armature che adottavano un approccio più sobrio alla sua combinazione di colori e all'estetica generale. L'attrice è nel mondo Marvel da oltre un decennio, ed è apparsa in tutti i film di Thor eccetto Ragnarok e in Agents of SHIELD, dunque può essere considerata una vera veterana del MCU.

E voi, cosa ne pensate del costume indossato da Jaimie Alexander nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la nostra recensione di Thor: Love and Thunder.