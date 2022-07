Thor: Love and Thunder, Lady Sif vuole la sua serie spinoff: chi è il 'degno' di Mjolnir?

L'attrice Jaimie Alexander fa il suo trionfale ritorno nei panni di Lady Sif in Thor: Love and Thunder dopo una (parziale) scomparsa dagli schermi. Ma lo spazio dedicato al personaggio non le basta. Ora vuole una serie spin-off proponendo Beta Ray Bill come co-protagonista: un eroe capace di competere con il potere di Thor.

Il ritorno del Dio del Tuono sul grande schermo del Marvel Cinematic Universe promette tanto, ma bisogna vedere se sarà in grado di mantenere: già ha fatto storcere notevolmente il naso la rivelazione di Christian Bale che sarebbero state tagliate molte scene di Gorr in Thor 4 perché considerate “troppo terrificanti” per il family friendly. A fianco di questo però, il film avrà anche il compito di spiegarci (in parte già lo sappiamo) cosa sia successo a Jane Foster nel MCU in questi anni, da provocare la sua trasformazione in Mighty Thor come colei che è “degna” di brandire Mjolnir.

Nella continuity dei film il passaggio segue alla costruzione di Stormbraker per Thor dopo la distruzione del suo martello da parte di Hela. Ma rispetto ai fumetti, i conti non tornano, perché lì Thor perde il martello dopo uno scontro con un personaggio capace di competere col Dio. Si tratta di Beta Billy Ray, alieno in fuga con la sua razza convinto che Thor li stia inseguendo per ucciderli. Scontrandosi con lui, diverrà “degno” di Mjolnir presentadosi quindi alla corte di Odino, dove il padre di Thor, a quel punto, forgerà Stormbraker per ripagarlo della perdita.

Ora, quel personaggio potrebbe debuttare in un progetto di serie di recente auspicato, a mezzo social, dall’attrice che interpreta Lady Sif. La Alexander ha infatti chiesto ai suoi fan cosa ne pensassero di una serie spinoff interamente dedicata a lei e a Billy Ray, considerando che i due personaggi sviluppano un’amicizia di lunga durata nei fumetti. Voi che ne pensate? Sapete già il numero confermato di scene postcredit di Thor 4, così da farvi trovare preparati il 6 luglio?