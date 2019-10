Thora Birch parla di Gamma: 'Entrare a far parte di TWD è una vera sfida'

Non è mai facile inserirsi in un contesto in corso d'opera, infilandosi in meccanismi che girano alla perfezione da anni senza sentirsi un corpo estraneo. Un compito del genere spetta durante questa stagione di The Walking Dead a Thora Birch, chiamata a dare volto alla Sussurratrice Gamma.

Una sfida ardua soprattutto considerando il ruolo di primo rilievo che la new entry andrà presumibilmente a ricoprire, terza tra i Sussurratori ad avere un nome proprio dopo Alpha e Beta. Birch stessa ha voluto quindi parlare del suo approccio con la serie e con i suoi primi passi tra i Sussurratori.

"È una grande sfida ma ben ricompensata, perché entri a far parte di uno show che è una macchina oliata incredibilmente bene. Tutti sanno qual è il loro posto e tutti conoscono l'atmosfera, ma per chi come me arriva in un secondo momento c'è anche questo enorme senso di mistero. Loro ti dicono solo: 'Sì, vai lì e una volta girato l'angolo i Sussurratori verranno verso di te'. E ci si aspetta da te che ti trovi immediatamente a tuo agio. Io ero tipo: 'Aspettate, qualcuno mi dica cosa fare, come fare, vi prego'. E Ryan [Hurst] è immediatamente diventato uno dei miei migliori amici, perché mentre io ero tipo: 'Come camminano i Sussurratori?' lui mi fa: 'Oh, tu vai lì, poi fai qualcosa'. Ottima filosofia, la seguirò!' ha raccontato Thora Birch a metà tra il divertito e il traumatizzato.

A proposito di Ryan Hurst, l'attore di Beta è finito in ospedale in seguito ad un malore causato dal costume indossato durante le riprese! Per l'universo di The Walking Dead, invece, potrebbero esserci novità impreviste: AMC starebbe infatti pensando ad una commedia spin-off dello show.