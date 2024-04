Those about to die: come vedere in Italia la serie tv di gladiatori con Anthony Hopkins

Quando e come vedere in Italia Those about to die? Se avete già visto il trailer di Those about to die e siete rimasti colpiti dalla nuova serie tv di gladiatori ambientata nell'antica Roma con protagonista Anthony Hopkins e volete saperne di più, siete nel posto giusto.

Possiamo confermarvi infatti che in Italia Those about to die uscirà in esclusiva su Prime Video: la data d'uscita della serie tv, realizzata per la piattaforma Peacock negli USA, non è ancora stata svelata ufficialmente, ma Amazon ha concluso un affare per i diritti di distribuzione in diversi paesi europei, tra i quali Italia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Polonia, Turchia, Andorra, Monaco, Lussemburgo e Belgio.

Those about to die uscirà nel 2024 e sarà composta da un totale di 10 episodi, che trasporteranno gli spettatori nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte dei gladiatori nell’antica Roma. In Italia, tutti gli episodi della prima stagione di Those About to Die saranno disponibili in esclusiva su Prime Video per i clienti Amazon Prime.

La serie è scritta dall’head writer nominato agli Oscar Robert Rodat (Il patriota, Salvate il soldato Ryan), e diretta dal famoso regista Roland Emmerich. A proposito dell'antica Roma, scoprite quando dovrebbe uscire il primo trailer de Il gladiatore 2.

