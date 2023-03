Those About to Die: iniziate a Cinecittà le riprese della serie di Roland Emmerich

Le macchine da presa hanno iniziato a girare: l'ultima serie televisiva prodotta da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner, Those About to Die, ha iniziato oggi la produzione presso gli studi di Cinecittà. Lo show, ambientato nell'antica Roma e che avrà al centro un gruppo di gladiatori, cui il titolo fa riferimento, avrà nel cast Anthony Hopkins.

Basata su una sceneggiatura scritta da Robert Rodat, la serie è descritta come un dramma ambientato nel complesso e corrotto mondo delle competizioni gladiatorie dell'antica Roma. Questa presenterà un insieme di personaggi provenienti da tutti gli angoli dell'Impero Romano che si scontreranno in un contesto che unirà sport, politica e dinastie. L'intensa fisicità, il pericolo e l'eccitazione della cultura romana saranno esplorati nella storia dello show che arriverà in streaming sulla piattaforma Peacock.

In precedenza era stato annunciato che Sir Anthony Hopkins avrebbe interpretato Vespasiano, imperatore di Roma e capo della stirpe dei Flavi. Con l'inizio della produzione di questa serie molto ambiziosa, anche Johannes Haukur Johannesson si è unito al cast nel ruolo di Viggo. Il personaggio sarà un imponente gladiatore norreno, esperto nel combattimento con le armi. L'ambientazione da dramma storico non sarà un territorio nuovo per Johannesson, già apparso in Vikings: Valhalla, dove ha interpretato Jarl Olaf Haraldsson. Al momento non è noto se ci sarà un collegamento tra il personaggio di Johannesson e quello di Hopkins.

Tra le nuove aggiunte al cast di Those About to Die ci sono anche Iwan Rheon e Liraz Charhi. Rheon interpreterà Tenax, un ambizioso signore del crimine, mentre Charhi vestirà i panni di Berenice, regina dei Giudei conquistati e prigioniera a Roma.

Simile a Game of Thrones, lo show includerà violenza e tradimenti mentre i personaggi lotteranno per il potere politico. Ma a differenza del mondo fantasy di Westeros, che include draghi e magia, il nuovo progetto di Emmerich sarà ambientato nel mondo reale, secoli prima dei tempi moderni. Anche se il design della produzione potrebbe far pensare a una storia fantasy, non ci sarà nulla di fiabesco nei combattimenti dei gladiatori che vedremo rappresentati.