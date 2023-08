Those About to die, Prime Video acquista la serie tv di gladiatori con Anthony Hopkins

Prime Video ha annunciato di aver acquistato i diritti della nuova serie tv Those about to die, dramma storico diretto da Roland Emmerich e incentrato sui gladiatori dell'Antica Roma.

Ispirata all’omonimo saggio di Daniel P. Mannix, la serie sarà composta da 10 episodi e trasporterà gli spettatori nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte dei gladiatori nell’antica Roma: il debutto, in esclusiva su Prime Video, è previsto in Italia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Polonia, Turchia, Andorra, Monaco, Lussemburgo e Belgio nel corso del 2024, con una data specifica che sarà comunicata prossimamente.

Roma 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori. Those About To Die esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione, quando il gusto della plebe per l'intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo.

Nel cast della serie il Premio Oscar Sir Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano, ma anche tra gli altri Iwan Rheon (Il trono di spade) come Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) nei panni di Tito Flaviano, Sara Martins (Non dirlo a nessuno, Delitti in Paradiso) nel ruolo di Cala e Jóhannes Haukur Jóhannesson (Il trono di spade) in quello di Viggo. Da segnalare inoltre che le riprese di Those about to die si sono svolte a Cinecittà e sono iniziate lo scorso marzo.

