Those About to Die, Roland Emmerich conferma:'Anthony Hopkins sarà Vespasiano'

Poco più di un mese fa abbiamo annunciato l'ingresso di Anthony Hopkins nel cast della serie Those About to Die. Ora la conferma arriva direttamente dal regista, Roland Emmerich, che in un post sui social ha ufficializzato la presenza del premio Oscar nel cast dello show, nel ruolo già svelato qualche settimana fa, di Vespasiano.

"Sir Anthony Hopkins interpreterà l'imperatore Vespasiano in Those About to Die, una serie tv su larga scala di gladiatori dell'antica Roma ispirata all'omonimo di saggistica dell'acclamato autore Daniel Mannix. Those About to Die è un dramma epico ambientato nel mondo complesso e corrotto dello straordinario spettacolo della competizione tra gladiatori nell'antica Roma. La serie introduce un insieme di personaggi diversi attraverso i molti livelli dell'Impero Romano dove sport, società, politica e affari si intersecano e si scontrano" scrive Emmerich, regista di Independence Day e The Day After Tomorrow, nel post sui social riprendendo un articolo di The Hollywood Reporter.



L'attore gallese Anthony Hopkins sarà la star di Those About to Die, una serie televisiva scritta da Robert Rodat che inizierà la produzione a marzo negli studi di Cinecittà, co-prodotta da Wildside, con Emmerich produttore al fianco di Gianni Nunnari, Harald Kloser, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Stuart Ford e Lourdes Diaz.



