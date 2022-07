Those About to Die, Roland Emmerich debutta in tv con una serie sull'antica Roma

La piattaforma streaming statunitense Peacock ha dato il via libera a Those About to Die, una serie sull'antica Roma tratta dall'omonimo libro del 1958 di Daniel P. Mannix che ha già ispirato Ridley Scott per l'epica pellicola de Il Gladiatore con Russell Crowe. Lo show segnerà il debutto alla regia televisiva per Roland Emmerich.

Pur trattandosi della sua prima regia televisiva, Emmerich non è di certo estraneo alle produzioni di larga scala avendo già diretto film del calibro di Independence Day e il più recente disaster movie Moonfall.

Those About to Die sarà una serie drammatica ambientata nello spettacolare, complesso e corrotto mondo delle competizioni tra gladiatori nell'antica Roma che ci presenterà un insieme di personaggi appartenenti a diversi ceti della società del tempo.

Lo show sarà prodotto da Peacock e da High End Productions, la società di Herbert Kloiber e Constantin Film che ha acquisito i diritti per la distribuzione europea dello show. Non è ancora chiaro dunque se lo show farà parte del catalogo Peacock recentemente introdotto su Sky.

Robert Rodat, autore di film come Salvate il soldato Ryan e Il patriota, curerà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo insieme al regista Roland Emmerich, con Gianni Nunnari, Harald Kloser, Oliver Berben, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Jonas Bauer, Stuart Ford e Lourdes Diaz.

"La potenza dell'Impero Romano mi ha sempre affascinato, soprattutto i suoi enormi giochi che intrattenevano le masse con gli spettacoli nel monumentale Colosseo" ha dichiarato Roland Emmerich. "Al centro, un'epica sportiva con personaggi forti e diversi che esplorano i percorsi verso la gloria, le cadute in disgrazia e il bisogno di appartenere a qualcosa di più grande di loro stessi. Nell'antichità lo sport era tanto emozionante e di massa quanto lo è oggi. Sono entusiasta di collaborare con Peacock, High End Productions, Hollywood Gang e AGC Studios per portare questo mondo di sangue, sudore e lacrime in televisione".

"Those About to Die esplorerà l'Antica Roma in un modo completamente diverso" ha dichiarato Lisa Katz di NBCUniversal Television. "Se la serie avrà una portata epica e mostrerà lo spettacolo dei gladiatori e dei carri in velocità, vedremo anche personaggi inaspettati tra intrighi di palazzo e un sottobosco criminale".

"La prima serie TV creata da Roland Emmerich con una storia eccezionale e una prospettiva inedita. E' esattamente per questo che abbiamo fondato High End Productions: una storia europea che possa essere vista in tutto il mondo. Siamo grati ed entusiasti di aver trovato dei grandi partner e creativi per questo progetto straordinario" hanno aggiunto Berben e Kleiber.