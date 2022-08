A Thousand Blows: primi dettagli della nuova serie del creatore di Peaky Blinders!

Il finale di Peaky Blinders è arrivato su Netflix lo scorso Giugno, ma da allora il suo creatore, Steven Knight, non si è fermato neanche un secondo. Knight sta infatti lavorando a una nuova serie che uscirà su Disney+, A Thousand Blows: ecco tutti i dettagli dello show!

Il prodotto sarà composto da 12 episodi, e ci porterà nel 1880, quando due cari amici giamaicani, Hezekiah e Alec, si ritrovano catapultati in quella che è la scena della boxe illegale nell'East End di Londra. Proprio qui Hezekiah incontra Mary Carr, che guida il gruppo di sole donne The Forty Elephants, e si ritrova di fronte a Sugar Goodson, pugile di grande esperienza che darà filo da torcere al protagonista, e con il quale nascerà un'importante rivalità.

Per l'occasione Knight, che è creatore e sceneggiatore principale dello show, si riunirà con Stephen Graham, che troveremo in cabina di produzione, e sui nostri schermi proprio nei panni di Sugar. Il regista principale dello show sarà invece Tinge Krishnan, noto per WeCrashed. Nel team di sceneggiatori, con Knight, troveremo anche Insook Chappell, Yasmin Joseph, Harlan Davies e Ameir Brown.

Mentre la sua nuova serie Apple Ferrari viene annunciata, il creatore di Peaky Blinders è dunque pronto a portare sui nostri schermi un'altra realtà a noi lontana, con la cura che lo contraddistingue. "Sono davvero entusiasta di lavorare a questo progetto con Stephen, e anche con questo team di produzione di grande talento e con il gruppo di sceneggiatori", ha dichiarato Knight in una nota. "Amo sempre approfondire una storia non raccontata, e questa è una narrazione che merita davvero di essere portata sullo schermo. Stiamo ricreando un mondo fantastico e raccontando una storia reale straordinaria".

Anche Graham si è detto felice di collaborare con Knight, ma non solo. "Oltre ad avere il privilegio di dare vita al ruolo di Sugar Goodson, - ha detto infatti l'attore - sono anche profondamente orgoglioso del fatto che Matriarch stia co-producendo questo show mentre aiuta a creare opportunità per le persone davanti e dietro la telecamera, seguendo l'etica di fornire formazione all'interno di una produzione che altrimenti sarebbe inaccessibile a molti per poter fare carriera."