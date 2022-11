Three Pines: Alfred Molina protagonista del trailer della nuova serie Amazon

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Three Pines, serie da otto episodi che vedono protagonista Alfred Molina nel ruolo dell'ispettore capo Gamache. La serie è l'adattamento del romanzo scritto da Louise Penny e inserito tra i best-seller del New York Times. L'uscita in streaming è prevista per il 2 dicembre prossimo.

"L'empatico e astuto ispettore capo Gamache è incaricato di risolvere una serie di misteriosi omicidi nello strano ma affascinante villaggio di Three Pines", si legge nella sinossi ufficiale. "Assistito dalla sua fidata squadra, il combattivo e problematico sergente Jean-Guy Beauvoir (Rossif Sutherland); l'intelligente sergente Isabelle Lacoste (Elle-Máijá Tailfeathers) che è anche una madre lavoratrice indigena e l'agente Yvette Nichol (Sarah Booth), esordiente e incline agli incidenti, il gruppo viene inizialmente trattato con sospetto dagli abitanti del villaggio".

"Nonostante la fredda accoglienza, Gamache non può fare a meno di sentirsi stranamente attratto da questo luogo insolito e dai suoi eccentrici abitanti, tra cui i proprietari del Bistro, Gabri (Pierre Simpson) e Olivier (Frédéric-Antoine Guimond), gli artisti Peter (Julian Bailey) e Clara (Anna Tierney), la psicologa diventata proprietaria di una libreria Myrna (Tamara Brown), la gallerista Bea (Tantoo Cardinal) e l'irascibile poetessa Ruth (Clare Coulter). Più Gamache si addentra nelle vite segrete di queste persone che hanno trovato rifugio dal mondo esterno a Three Pines, più questo lo colpisce".

La serie farà il suo esordio in streaming con i primi due episodi il 2 dicembre prossimo. Recentemente, abbiamo rivisto Molina nei panni di Doc Ock in Spider-Man: No Way Home, e l'attore ha paragonato la trilogia di Sam Raimi a quella di Watts; sul piccolo schermo lo abbiamo visto in un episodio della serie antologica Roar, su Apple TV+.