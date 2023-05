Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus sul suo personaggio: 'Vedrete più spesso Val nel MCU'

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto l'introduzione del personaggio interpretato da Julia Louis-Dreyfus nel Marvel Cinematic Universe, ovvero la Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Quest'ultima ha convinto John Walker a unirsi alla sua squadra alla fine di The Falcon and the Winter Solider e presto la vedremo nel film corale Thunderbolts.

Dopo essere apparsa anche alla fine dei titoli di coda di Black Widow, dove il suo personaggio convinceva Yelena Belova a rintracciare e uccidere Occhio di Falco per la morte della sorella Natasha Romanoff, che si è tradotto con quanto poi visto nella serie Hawkeye, l'attrice ha annunciato che nel corso dei prossimi progetti Marvel vedremo più spesso la Contessa Valentina Allegra de Fontaine. L'ultima volta che l'abbiamo vista è stata in Black Panther: Wakanda Forever, dove è stato rivelato che era appena diventata direttrice della CIA.

Nel corso di una chiacchierata con Screen Rant a proposito della promozione del suo nuovo film You Hurt My Feelings, a Julia Louis-Dreyfus è stato chiesto del suo prossimo ritorno nel MCU che avverrà in Marvel's Thunderbolts. Pur mantenendo il riserbo sui dettagli del suo ruolo nel film, l'undici volte vincitrice di un Emmy ha assicurato che questo esplorerà maggiormente Val rispetto a quanto finora nel franchise.

"Non posso dirvi nulla! Ma posso dirvi che d'ora in poi la vedrete sempre più spesso. Ecco il vostro scoop!".

Fin dal suo debutto in The Falcon and the Winter Soldier, Val ha iniziato subito ad attirare paragoni con il Nick Fury di Samuel L. Jackson, dato che sembrava stesse creando una sorta di squadra. Visto il ruolo da antagonista di US Agent rispetto agli eroi in The Falcon e che Yelena si è presentata come nemico di Occhio di Falco, le teorie hanno rapidamente indicato che Val stesse formando i Thunderbolts. Nel film apparirà anche Harrison Ford come Generale Ross, in sostituzione del compianto William Hurt.

Thunderbolts ha una data d'uscita fissata al 26 luglio 2024.