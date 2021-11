Tiger King 2, Carole Baskin ha fatto causa a Netflix: ecco cosa è successo

Tiger King sta per tornare su Netflix con la seconda stagione e naturalmente, anche per l'arrivo di questi nuovi episodi, non mancano le polemiche. La serie dedicata alle assurde vicende di Joe Exotic è stata infatti citata in giudizio da Carole Baskin, essa stessa protagonista dello show.

La donna afferma infatti che la piattaforma streaming abbia usato materiale personale senza il suo permesso per la realizzazione della seconda stagione di Tiger King, per tale ragione la Baskin ha richiesto la sospensione della messa in onda dello show.

Nella chiesta dei rappresentanti legali della Beskin si legge: "L'uso non autorizzato da parte degli imputati delle riprese cinematografiche dei Baskin e del Big Cat Rescue assicuratosi dalla Royal Goode Productions nell'ambito dell'utilizzo di immagini causerà ai Baskin danni irreparabili per le quali non hanno un rimedio adeguato".

Un giudice della Florida ha già respinto la richiesta della Baskin, dichiarando: "Sebbene la Corte comprenda la frustrazione dei Baskin, non sembra che l'inclusione del filmato causi danni immediati che non possano essere risarciti con un indennizzo monetario. È importante sottolineare che la Corte si limita a constatare che i Baskin non hanno diritto al rimedio straordinario di un ordine restrittivo temporaneo, che sarebbe stato inserito prima che ai Convenuti fosse data un’opportunità adeguata di rispondere".

Prima di scoprire come proseguirà questa diatriba, date uno sguardo al trailer di Tiger King 2.