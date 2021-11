Tiger King 2: Joe Exotic chiede di uscire dal carcere dopo la diagnosi di cancro

Joseph Maldonado-Passage, anche noto come Joe Exotic, ha confermato che gli è stato diagnosticato un "cancro aggressivo" alla prostata e per questo motivo in un post su Instagram la star di Tiger King ha invocato la scarcerazione per proseguire le cure necessarie a casa e godersi in pace almeno gli ultimi giorni della sua vita.

Le parole di Joe Exotic sono state riportate su Instagram dal suo team: "Ciao a tutti, è con una faccia triste che devo comunicarvi che i medici mi hanno chiamato oggi per aggiornarmi sulla biopsia fatta alla mia prostata rivelando che ho un cancro aggressivo e sto ancora aspettando i risultati degli altri test. Al momento non voglio la pietà di nessuno e sono sicuro che Carol farà una festa dopo questa notizia. Quello che mi serve è che il mondo sia la mia voce nella lotta alla mia scarcerazione, loro hanno le prove che non ho fatto nulla. E non c'è ragione per la procura di continuare, così che io possa andare a casa ed essere curato in tranquillità o godermi gli ultimi giorni della mia vita con i miei cari. Fate una preghiera per me amici e siate la mia voce".

La scorsa settimana Netflix ha diffuso il trailer di Tiger King 2, seconda stagione della chiacchieratissima docuserie. C'era qualche perplessità su come sarebbero stati realizzati i nuovi episodi, dal momento che Joe Exotic è attualmente detenuto. La voce fuori campo nel trailer di Tiger King 2, visibile anche all'interno della notizia, annuncia però: "Quando credevate di aver visto tutto, in realtà non avete visto ancora niente".

La stessa descrizione della serie avverte che "finora abbiamo solo grattato la superficie". Tiger King 2 sarà disponibile dal 17 novembre, quando i cinque nuovi episodi arriveranno in streaming su Netflix, cominceremo quindi a scoprire tutto il resto.