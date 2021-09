Tiger King 2, svelata la data d'uscita al TUDUM: ecco quando arriverà su Netflix

Tra le molte novità presentate al TUDUM, un piccolo spazio è stato riservato a Tiger King che presto approderà su Netflix con una seconda stagione dopo lo straordinario successo della prima. Nel corso dell'evento tra l'altro, è stata rivelata la sua data d'uscita.

La seconda stagione di Tiger King arriverà su Netflix il prossimo novembre, più precisamente il 17 novembre. Non è ancora chiaro cosa vedremo in questi nuovi episodi, tenuto conto che Joe Exotic è in prigione e a quanto pare ci resterà ancora a lungo visto che è stato condannato a ben 17 anni. Tra l'altro, Carole Baskin ha detto di non essere felice per Tiger King 2. L'eterna rivale di Zoe Exotic è entrata in possesso dei suo animali dopo la sua condanna e sembra essere pronta a tutto per il loro bene.

La prima stagione di Joe Exotic ha avuto un enorme successo. I 7 episodi dedicato al bizzarro proprietario di belve selvatiche sono diventate un vero e proprio must per i telespettatori di Netflix, che ora si domandano come la serie potrà essere ancora interessante senza il suo principale protagonista.

Questa produzione ha avuto un riverbero tanto grande, da spingere addirittura Nicolas Cage a realizzare un film su questa vicenda, il progetto per il momento sembra però non essere andato in porto.