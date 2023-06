Tiger King, l'allenatore di tigri è stato condannato in Virginia

Tiger King è una docu-serie televisiva distribuita sulla piattaforma Netflix. Lo show narra le vicende di Joseph Allen Maldonado-Passage, noto come Joe Exotic, criminale statunitense ed ex operatore di zoo, nonché proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma, accusato di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici.

Ed è proprio uno dei partecipanti a questo spettacolo, Bhagavan "Doc" Antle, ad essere stato condannato di recente in Virginia, a causa di quattro reati legati all'acquisto e alla vendita illecita di animali in via di estinzione.

Nel frattempo che l'uomo rimane libero su cauzione, la sua condanna è attualmente prevista per il prossimo 14 settembre 2023, e rischia fino a vent'anni di carcere.

Antle è stato accusato di aver acquistato, nello specifico, dei cuccioli di leone per esposizione nel suo zoo della Carolina del Sud, e per trarne profitto. Bhagavan è apparso nello show Tiger King, in quanto addestratore di tigri.

Il procuratore Michelle Welch ha affermato che la struttura per animali di proprietà di Antle, è stata la fonte principale per motivare le azioni illecite. L'acquisto dei piccoli è stato fatto dal Wilson's Wild Animal Park vicino a Winchester.

In attesa di saperne di più sulla questione