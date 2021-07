Tiger King, Amazon cancella la serie: Nicolas Cage non sarà Joe Exotic

Dopo il successo su Netflix della docu-serie Tiger King, Amazon aveva annunciato uno show, stavolta di fiction, sulla stessa storia, che avrebbe avuto Nicolas Cage come protagonista, nel ruolo del discusso Joe Exotic. A quanto pare, però, il progetto è stato abbandonato dalla piattaforma, e non entrerà più in produzione quest'anno com'era previsto.

Come si ricorderà, Tiger King era incentrata su Joseph Maldonado-Passage, ovvero Joe Exotic, eccentrico imprenditore attualmente in carcere, con l'accusa di aver tentato l'omicidio su commissione di Carole Baskin. La vittima del fallito complotto, a sua volta, è sospettata per la misteriosa sparizione di suo marito. Ci sarebbe stato, insomma, materiale in abbondanza per mettere in scena un racconto davvero interessante.

"Ho letto due sceneggiature, che mi sembravano eccellenti, ma penso che Amazon alla fine abbia sentito che si trattava di materiale che era diventato passato, perché ci è voluto così tanto tempo per essere messo insieme" ha spiegato Nicolas Cage. "A un certo punto hanno sentito che poteva avere successo, ma poi quel momento è svanito in lontananza e ora non è più rilevante."

Amazon, insomma, ha perso l'attimo, secondo Nicolas Cage. Non si tratta, però, dell'unica serie su Joe Exotic in programma. Il progetto di una miniserie targata Peacock infatti va avanti, anche se Dennis Quaid ha abbandonato il cast. Carole Baskin, invece, sarà interpretata da Kate McKinnon.