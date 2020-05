Tiger King, annunciata una nuova puntata! Ecco tutti i dettagli

Si continua a parlare dell'originale documentario presente nel catalogo di Netflix: oltre alla serie di Tiger King con Nicolas Cage, sembra che il servizio streaming sia al lavoro su una puntata inedita della serie.

Dopo lo speciale condotto da Joel McHale, i fan della vita di Joe Exotic potranno avere un'ultima occasione per scoprire qualcosa in più sull'eccentrico protagonista del documentario. A dare questa notizia è la testata online "The Hollywood Reporter", che fa sapere come Dr. James Liu, membro della produzione, abbia rivelato di essere al lavoro su una nuova puntata, che "sarà una analisi dei sette episodi iniziali dello show e dello speciale di Joel McHale, su cui non hanno lavorato i produttori originali". Netflix e i due produttori, Eric Goode e Rebecca Chaiklin non hanno confermato questo nuovo episodio del documentario.

La serie ha ottenuto un ottimo successo di critica e di pubblico, le persone infatti sono rimaste colpite dall'estrema originarietà delle vicende e dei personaggi presentati nelle puntate dello show, tanto che sembra sia in lavorazione una serie dedicata alla storia di Joe Exotic, che sarà interpretato da Nicolas Cage, inoltre è stato subito creato del merchandise di Tiger King, andato sold out in poche ore e che ha guadagnato oltre venti mila dollari.