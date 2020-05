Tiger King, annunciate nuove puntate per la docuserie tv di Netflix

Oltre al film su un personaggio di Tiger King, il successo del documentario è stato tale da spingere i Netflix ha lavorare su una nuova serie di puntate inedite, che racconteranno altri retroscena su Joe Exotic e gli altri protagonisti dello show.

A dichiararlo è John Reinke, apparso nel documentario, che ha parlato con i giornalisti di "The Mirror" delle ultime comunicazioni che ha ricevuto dal colosso dello streaming: "Ci sono un sacco di filmati che dovremmo inserire nella serie, so che Netflix potrebbe produrre altri due o tre episodi, infatti hanno detto che si metteranno in contatto con me. Ci sono stati molti registi che sono stati invitati da Joe per filmare quello che succedeva nello zoo e sono ancora in possesso dei video, giravano un po' e poi se ne andavano, quindi prima o poi vedremo cosa hanno filmato".

Inoltre ha voluto parlare del contenuto di quello che è stato girato nel corso dei mesi: "Molte vite sono state sconvolte da quello che è emerso nel documentario, ma non è ancora finita. Credo che altre persone cambieranno per sempre dopo queste nuove puntate".

