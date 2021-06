Tiger King, arrestati Jeff e Lauren Lowe della docuserie Netflix

Jeff Lowe e sua moglie Lauren sono saliti agli onori della cronaca a livello internazionale per aver preso parte alla tanto discussa docuserie Netflix Tiger King, dedicata ai proprietari di alcuni celebri zoo privati negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dal celebre sito TMZ, nel corso della mattinata di sabato, la polizia della contea di Oklahoma ha arrestato la coppia, con l'accusa di eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Non è ancora chiara la dinamica dell'arresto ma stando a quanto riportato dai cosiddetti ben informati, la coppia avrebbe lasciato un parcheggio a velocità molto elevata, catturando l'attenzione di un'auto della polizia posta nelle immediate vicinanze. I due avrebbero tentato di sfuggire all'arresto, oltrepassando la linea continua di un altro parcheggio, ma a quel punto sarebbero stati fermati dagli agenti in evidente stato di ebrezza.

Questa non è la prima volta in cui la coppia apparsa in Tiger King avrebbe avuto problemi con la giustizia, come riferito dal New York Times, il mese scorso, la polizia avrebbe sequestrato loro 69 grandi felini, tra cui 46 tigri e sette leoni. I due avrebbero violato diverse norme in termini di allevamento animale. Tra l'altro da poco Joe Lowe aveva superato un ictus. Vi informeremo naturalmente in caso di ulteriori aggiornamenti.