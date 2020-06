Tiger King: arrivano importanti aggiornamenti sugli spinoff della serie Netflix

Gli appassionati della serie Netflix non aspettano solo le nuove puntate di Tiger King, ma sono curiosi di saperne di più anche sugli spinoff che potrebbero vedere la luce nel prossimo futuro.

Dopo il film su Carole Baskin si era parlato anche di un episodio speciale su Siegrfried e Roy, e in particolare sull'attacco di una tigre durante un loro spettacolo del 2003, a Las Vegas. Per il momento però gli autori sono occupati con altri progetti e sembrano non avere tempo per qualcosa del genere, come fa sapere il loro collega, il Dr. James Liu a Deadline:

"Dirò solo che non stiamo assolutamente girando questa docuserie riguardo Roy Horn o Siegrfied. Ho incontrato Sigrfried e ho visitato i suoi felini a Las Vegas, ma non stiamo facendo una storia su di loro o che abbia qualcosa a che fare con loro. Sto lavorando ad altri progetti che si basano sul nostro rapporto con gli animali e credo che ci sia stata un po' di confusione al riguardo, forse...".

Gli autori stanno comunque lavorando a qualcosa, ma a quanto pare hanno deciso di concentrarsi su altro. Il materiale sicuramente non mancherà, ma l'incidente sarebbe stato particolarmente interessante per i fan, visto che la notizia dell'attacco della tigre ai danni di Roy Horn fece scalpore e monopolizzò i telegiornali dell'epoca.

Intanto i creatori della serie sperano di aver trasmesso il messaggio giusto agli spettatori di Tiger King.