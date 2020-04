Tiger King batte Stranger Things: 34 milioni di utenti nei primi 10 giorni

È The Wrap a rendere noto che Tiger King, docuserie Netflix tra le più viste del catalogo del servizio streaming, in 10 giorni ha ottenuto un numero di spettatori superiore a quello registrato nello stesso lasso di tempo dalla seconda stagione di Stranger Things.

Secondo i dati raccolti da Nielsen, infatti, lo show che racconta la bizzarra vita dell'ex proprietario di Zoo Joe Exotic negli Stati Uniti è stato visto da ben 34.3 milioni di persone in soli 10 giorni, con un pubblico medio per minuto di 18,99 milioni. Un risultato di poco inferiore a quello ottenuto da Stranger Things 3 nel 2019 (36.3 milioni).

Il report fa notare che il debutto di Tiger King è avvenuto in un periodo in cui gran parte degli americani si trova in quarantena per via dell'emergenza Coronavirus, ma al netto di ciò rimane un successo al di là di ogni aspettativa: d'altronde la docuserie è riuscita a competere con lo show più iconico del servizio streaming, almeno in termini di spettatori.

Tiger King è al primo posto dei titoli più visti negli USA da 17 giorni, ovviamente un record visto che è possibile consultare la piattaforma solamente dal febbraio scorso. Per saperne di più potete dare un'occhiata al grafico in calce (via The Wrap).

