Tiger King: la canzone 'I Saw A Tiger' è diventata una hit su Spotify

Dopo aver riscosso un considerevole successo di visualizzazioni e in termini di popolarità generale tra il pubblico, Tiger King è ora sulla bocca di tutti anche per via della ballata I Saw a Tiger, i cui ascolti in streaming su Spotify si sono letteralmente impennati.

Si tratta di una canzone che è possibile ascoltare nel corso della serie documentario e che finora ha totalizzato circa mezzo milione di streaming sulla piattaforma digitale di Spotify, in appena due settimane di tempo. Mentre Joe Exotic, soggetto principale della serie Netflix, si prende il credito per la canzone (e anche delle altre che compaiono), in realtà il brano è opera del cantautore Vince Johnson e del cantante Danny Clinton. I Saw a Tiger è stata diffusa per l'ascolto in streaming su Spotify lo scorso 30 marzo, dopo l'insistenza dei fan nel desiderio di asoltarla sulla piattaforma. Nonostante la serie contenga numerose versioni "esotiche" di canzoni country, quest'ultima è stata ascoltata 545mila volte, stando ai dati di ieri, lunedì pomeriggio. Inoltre, la condivisione di tale streaming è aumentata del 18% da quando è stata agiunta su Spotify permettendo il suo ingresso in 79 classifiche dei brani più ascoltati nei vari mercati del mondo. Il paese che ha più ascoltato I Saw a Tiger tra quelli citati è stata la Danimarca.

Altre canzoni ufficiali della serie sono “Because You Love Me,” “My First Love” and “Here Kitty Kitty", anche queste presenti su Spotify. Tutte firmate da Vince Johnson e Danny Clinton.

Come detto, i fan sono rimasti delusi dall'episodio bonus diffuso a Pasqua; The Tiger King and I (questo il titolo dell'episodio), infatti, è più che altro un aftershow in stile reunion del cast, che non ha aggiunto nulla di nuovo, seppur impreziosito dalla presenza di Joel McHale, star di Community, altra serie di successo recentemente approdata su Netflix.