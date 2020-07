Tiger King: Carole Baskin fa gli auguri a due presentatori condannati per pedofilia

Mentre continuano le indagini sui protagonisti di Tiger King, un comico australiano ha condiviso su Twitter uno scherzo fatto a scapito di Carole Baskin, facendole inviare un messaggio a due dei casi più famosi di pedofilia del Regno Unito.

Tom Armstrong ha contattato Carole Baskin su Cameo, piattaforma su cui è possibile prenotare dei messaggi registrati da parte di personaggi famosi, che leggeranno un copione scritto dai fan. A questo punto il comico ha scritto questo testo, letto ad alta voce da Carole Baskin nel video che potete trovare in calce alla notizia. Ecco il messaggio condiviso da Tom Armstrong: "Ciao a tutti, sono Carole Baskin del Big Cat Rescue. Ciao Rolf Harris, tutti i tuoi bambini volevano dirti che sono stati toccati nel profondo dalle tue azioni e amano tutto quello che hai fatto per loro... So che ci sono molte storie divertente tra te e il tuo migliore amico Jimmy Savile e non vedo l'ora di scoprirle. Buon compleanno Rolf".

Rolf Harris e Jimmy Saville sono stati due celebri conduttori inglesi, accusati e condannati per il reato di pedofilia. Rolf Harris si trova in prigione, mentre Jimmy Savile è morto nel 2011, un anno prima del documentario che ha svelato al pubblico i vari abusi subiti dalle sue vittime. Come si può immaginare, difficilmente Carole Baskin conosceva il nome dei due presentatori, attivi principalmente nel Regno Unito.

Chiudiamo questa notizia con una intervista agli autori di Tiger King, in cui parlano del messaggio del loro documentario.