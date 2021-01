Tiger King, Carole Baskin: 'Contenta per la fine di Joe Exotic'

Come sapete, nonostante le rassicurazioni dei legali di Joe Exotic, l'ex presidente Donald Trump non ha concesso la grazia al protagonista di Tiger King. Vi segnaliamo quindi il commento di Carole Baskin riguardo la vicenda.

Il proprietario dello zoo al centro delle vicende della docuserie di Netflix è attualmente in prigione con l'accusa di aver tentato di assumere un killer per uccidere la sua rivale, Carole Baskin. Nel corso del 2020 i legali di Joe Exotic avevano fatto sapere l'intenzione del loro cliente di chiedere la grazie a Donald Trump, ma alla fine l'ex presidente degli Stati Uniti non ha voluto concedere il perdono. Varie testate giornalistiche hanno quindi chiesto a Carole Baskin di commentare questa notizia, ecco cosa ha affermato ai microfoni dei suoi intervistatori: "Solo la squadra di Joe e i media hanno creduto alla storia del perdono. Nessuno, tranne chi lo fa per l'attenzione, ci guadagnerebbe qualcosa a perdonare un uomo che ha ucciso cinque tigri sparandole in testa per fare spazio nelle sue gabbie. Le tigri sono gli animali preferiti da tutti, e Joe Schreibvogel Maldonado Passage si trova esattamente dove dovrebbe essere: in una gabbia".

Nei giorni scorsi, Carole Baskin di Tiger King aveva commentato la sorte dell'ex marito, dando la sua versione dei fatti.