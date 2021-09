Tiger King, Carole Baskin non è contenta dell'annuncio della seconda stagione

La star di Tiger King, Carole Baskin, ha dichiarato di non essere molto felice per la scelta di tornare in breve tempo con la seconda stagione dello show. Baskin ha affermato di sapere che Rebecca Chaiklin ed Eric Goode stavano girando contenuti aggiuntivi per una nuova stagione ma non pensava che venisse distribuita così presto.

"Conosco alcune persone che sono state coinvolte e stavano facendo più riprese, quindi ho pensato che ad un certo punto sarebbero usciti con un Tiger King 2. Ci sono voluti cinque anni per mettere insieme il primo, quindi ho pensato che ci sarebbe voluto molto più tempo" ha raccontato Baskin a Variety. Su Everyeye trovate la recensione di Tiger King.



La donna ha raccontato che i due registi l'hanno contattata per chiarire le cose ma lei ha risposto di dimenticare il suo numero perché lo show non era affatto quello su cui avevano concordato di lavorare.

"Non chiamerei Eric Goode e Rebecca Chaiklin veri documentaristi. Voglio dire, era un disastro totale di reality show" ha dichiarato.

Nonostante ciò Carole Baskin ha detto di essersi trovata nelle condizioni di dover guardare lo show per difendersi dalle critiche del pubblico:"Il mio telefono ha iniziato a squillare per tre mesi di fila, le persone mi insultavano dicendo che volevano radere al suolo il posto e volevano uccidere me, la mia famiglia e i miei gatti".

E proprio per questo Baskin ha dichiarato di non avere molte speranze per la seconda stagione.



Chi sarà il protagonista di Tiger King 2? Tra pochi mesi lo sapremo.