Tiger King, Carole Baskin rivela: 'Ecco cosa potrebbe essere successo a mio marito'

Salita alla ribalta grazie al clamoroso successo di Tiger King, Carole Baskin è stata recentemente intervistata dal tabloid britannico The Telegraph. L'imprenditrice ha raccontato di avere una sua idea sulla scomparsa di Don Lewis, il suo secondo marito, di cui si sono perse le tracce ormai da più di vent'anni.

Secondo Carole Baskin, se è ancora vivo, Don Lewis potrebbe aver avuto un grave esaurimento nervoso.

"Sai, credo che stesse davvero soffrendo mentalmente, quindi se è vivo da qualche parte, probabilmente non ha assolutamente idea di chi sia". Se così fosse, e se Lewis dovesse un giorno fare ritorno, Carole Baskin sarebbe disposta a prendersi cura di lui "per il resto della sua vita. Sono felicemente sposata, ma ho sempre amato Don. Mio marito sarebbe d'accordo, certo: è un angelo."

Carole Baskin ha raccontato anche di avere sempre con sé una pistola, in seguito alle minacce di morte subite. Ricordiamo che Joe Exotic si trova attualmente in carcere, e spera ancora in una grazia da parte di Trump nelle ultimissime ore della sua presidenza, con l'accusa tra l'altro di aver assoldato un killer per uccidere l'imprenditrice.

"Se ero in pericolo prima che Joe venisse mandato in prigione, penso di essere ancora più in pericolo da allora. Per quanto pericoloso fosse, è il meno pericoloso di quei ragazzi."

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione di Tiger King, docuserie disponibile in streaming su Netflix.