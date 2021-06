Tiger King, Carole Baskin si è sentita tradita dalla serie Netflix: 'Ma rifarei tutto!'

Poco più di un anno fa, Tiger King è stata una delle serie rivelazione su Netflix, e ha portato alla ribalta personaggi come Joe Exotic, Jeff Lowe e Doc Antle. Pur essendo concentrata soprattutto sul primo, attualmente in carcere, molto spazio nella docu-serie è stato dedicato anche a Carole Baskin.

L'imprenditrice non è molto soddisfatta del modo in cui la sua storia è stata raccontata in Tiger King, ma sembra comunque contenta dell'esperienza, che a quanto dice rifarebbe ancora.

"Se lo chiedi a me, otterrai una risposta diversa da quella che ti darebbe la mia famiglia" ha spiegato Carole Baskin. "La mia famiglia non avrebbe assolutamente partecipato se avesse saputo che saremmo stati traditi in quel modo. Ma penso che tutto accada a fin di bene, anche se è stato davvero difficile superare tutto ciò che abbiamo subito dopo Tiger King. La gente si sentiva in diritto di sistemare le cose: secondo il pubblico ero io quella persona orribile che doveva essere consegnata alla giustizia, mentre Joe doveva essere liberato."

Intanto Joe Exotic ha rivelato di avere il cancro alla prostata, mentre nei giorni scorsi Jeff e Lauren Lowe di Tiger King sono stati arrestati. Tornando a Carole Baskin, ha completato il suo discorso aggiungendo: "Quindi, anche se è stato difficile, penso che l'interesse sarà che il nostro disegno di legge federale venga approvato e vieti gli abusi sui cuccioli che la gente ha visto in Tiger King. Non credo che gran parte del pubblico sapesse di questi abusi prima, quindi ne è valsa la pena."