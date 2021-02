Tiger King, Carole Baskin svela il motivo dell'addio allo show prima della stagione 2

La star di Tiger King, Carole Baskin, ha spiegato pubblicamente perché non farà parte del cast della seconda stagione dello show Netflix. Intervistata da Radio Times, Carole Baskin ha rivelato che i registi Eric Goode e Rebecca Chaiklin hanno contattato lei e il marito Harold per una seconda stagione non molto tempo fa.

Tuttavia, Carole ha ammesso di sentirsi ingannata dopo la produzione della prima stagione, avendo creduto in origine che il documentario fosse un 'Blackfish su grandi felini'.

"Quando Rebecca ha detto che voleva mettere le cose in chiaro mi sono sentita come se, sai, è assolutamente ridicolo" ha dichiarato Baskin.



"Era così ovvio che fossi stata tradita. Perché avrebbe mai pensato che sarei stata ancora disposta a parlare con loro? E così le ho detto di dimenticarsi il mio numero" ha proseguito.

Carole Baskin afferma che molte cose sono state prese fuori contesto, e non aveva idea che il documentario si concentrasse sul suo ex marito, Don Lewis.

"A causa del fatto che hanno preso talmente tante cose fuori contesto e hanno dato spazio a persone che non sanno nulla della mia storia o del rapporto che avevo con il mio ex marito Don Lewis, solo un gruppo di molestatori di animali che dicevano cose su di me che hanno detto per anni ma nessuno ha prestato loro mai attenzione. E poi Tiger King ha dato loro un microfono e ho sentito che qualcosa come 64 milioni di persone l'hanno visto e non avrebbero mai avuto quel tipo d'attenzione da soli".



